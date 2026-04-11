Nel fine settimana si è svolto un evento all’interno dell’autodromo, caratterizzato dalla presenza di una ruota panoramica, un dirigibile e spettacoli musicali. L’evento ha proposto un programma ampliato rispetto alle edizioni precedenti, con l’obiettivo di trasformare il tradizionale weekend di gare in un’esperienza collettiva che unisce sport, spettacolo e intrattenimento. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso e variegato, interessato a vivere più aspetti dell’evento.

Imola, 11 aprile 2026 – Un format ancora più ampio e coinvolgente, capace di trasformare un weekend di gare in una vera esperienza collettiva tra sport, spettacolo e intrattenimento. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, da venerdì 17 a domenica 19 aprile l’Autodromo tornerà protagonista del grande motorsport internazionale con la tappa imolese del Wec, appuntamento inaugurale della stagione 2026 del Mondiale Endurance. L’Autodromo come un grande palcoscenico a cielo aperto. Prima di lasciare spazio alle tante iniziative serali in centro storico, annunciate nei giorni scorsi, anche l’Autodromo diventerà infatti un grande palcoscenico a cielo aperto, dove l’adrenalina della pista si unirà a musica, divertimento e iniziative dedicate a tutte le età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Wec in Autodromo: ruota panoramica, dirigibile e musica. Uno show da urlo

Imola si trasforma nel tempio del Motorsport con il Wec. E la città sarà sorvolata dal dirigibile GoodyearGli occhi del mondo sono puntati sull'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Paola Iezzi, regina della scena (e per la prima volta fa uno show da sola): “Iezz we can, il mio esperimento in musica”Milano, 29 gennaio 2026 – "Avevo voglia di uno spazio tutto mio, in cui potermi avvicinare davvero alle persone".

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Il WEC è pronto a partire da Imola: 35 equipaggi e 14 costruttori daranno vita a una stagione che si preannuncia combattutissima, con Ferrari chiamata a difendere il titolo davanti al proprio pubblico e rivali come Toyota e BMW pronte a sfidare il Cavallino sin - facebook.com facebook

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