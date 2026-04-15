Affari tuoi Michele è un meccanico disoccupato | Cerco lavoro ma rifiuta 75mila euro

Nella puntata di questa sera di Affari tuoi, un concorrente disoccupato ha raccontato di essere in cerca di lavoro, rifiutando un'offerta di 75mila euro. Il concorrente, un meccanico senza impiego, ha spiegato di non aver accettato la somma ricevuta dal Dottore. La trasmissione ha mostrato le sue dichiarazioni e le sue decisioni durante la puntata del 15 aprile.

La puntata di Affari tuoi di stasera, mercoledì 15 aprile, è stata particolarmente intensa. Michele, operaio disoccupato, ha ricevuto offerte molto generose dal Dottore. Ha sempre rifiutato fino all'amaro finale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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