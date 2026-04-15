Da fine marzo, uno dei protagonisti principali della All Elite Wrestling non è più apparso negli eventi pubblici. La sua assenza è evidente, considerando il ruolo di rilievo che ricopriva all’interno della federazione. La motivazione di questa lunga assenza è stata recentemente resa nota, offrendo chiarezza sulla situazione di questo atleta nel mondo del wrestling professionistico.

Uno dei capisaldi della All Elite Wrestling è assente dalle scene da fine marzo. Un’assenza che è impossibile non notare, vista la portata del personaggio. Swerve Strickland, dopo la sconfitta rimediata contro Kenny Omega, è letteralmente sparito dalla programmazione AEW e ovviamente in molti si sono chiesti perché. L’ex leader della Mogul Embassy, fortunatamente, non sembra rientrare tra gli infortunati. Infatti, sebbene il suo coinvolgimento non fosse previsto ad AEW Dynasty, Swerve era lì per firmare autografi. Ma la vera ragione dietro la sua assenza dalle scene sembra dovuto ad un impegno con Warner Bros. Discovery per registrare del materiale promozionale.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Svelati i motivi dell’assenza di Swerve Strickland

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