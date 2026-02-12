Questa volta il pubblico di AEW può aspettarsi uno scontro di alta intensità. Kenny Omega e Swerve Strickland si affronteranno nel primo match uno contro uno tra i due, annunciato ufficialmente per la prossima puntata di Dynamite. I fan sono già in fibrillazione, curiosi di vedere chi uscirà vincitore da questo duello molto atteso.

AEW ha annunciato un match di altissimo livello per la prossima puntata di Dynamite: Kenny Omega affronterà Swerve Strickland in un incontro singolo, il primo uno contro uno tra i due. La sfida è nata durante il segmento di apertura dell’ultima puntata, quando Omega e Strickland si sono confrontati faccia a faccia al centro del ring. Le tensioni affondano le radici nella scorsa settimana: durante il match tra Omega e Andrade El Idolo, Strickland era intervenuto per impedire un attacco con un cacciavite ai danni di Omega, ma la situazione era sfuggita di mano e Andrade aveva poi approfittato del caos per ottenere la vittoria. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Kenny Omega vs Swerve Strickland ufficiale per il prossimo AEW Dynamite

Approfondimenti su AEW Dynamite

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su AEW Dynamite

Argomenti discussi: Dynamite 04.02.2026 Brody King abbatte il campione; AEW Dynamite 04-02-2026 – Anteprima; AEW Dynamite 04-02-2026 – Risultati della puntata; Christopher Daniels commenta il ritiro di AJ Styles, ma ci stuzzica con un commento d’Elite ...

Kenny Omega vs. Swerve Strickland signed for next AEW DynamiteKenny Omega will face Swerve Strickland on next week’s AEW Dynamite for the first time ever. Strickland and Omega got into a pull-apart confrontation last Wednesday as Strickland’s attempt to ... f4wonline.com

Updated Lineup For AEW Grand Slam, Kenny Omega vs. Swerve Strickland Set For Dynamite (2/18/26)Updated Lineup For AEW Grand Slam, Kenny Omega vs. Swerve Strickland Set For Dynamite (2/18/26) Wrestling News and Rumors ... ewrestlingnews.com

Intervistato da Justin Barrasso, Kenny Omega ha sottolineato come d'ora in avanti il suo ruolo sarà quello di aiutare la #AEW a formare le giovani grandi stelle del futuro. "Questo è il mio ruolo ora più che mai. Dobbiamo avere fiducia nel nostro futuro. Ci sono - facebook.com facebook