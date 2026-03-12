AEW | Swerve Strickland svela il suo stipendio da top star in AEW cifre da capogiro

Swerve Strickland, wrestler in AEW, ha rivelato ai fan il suo stipendio come top star, e la cifra è superiore alle stime fatte online. La notizia ha fatto rapidamente il giro del settore, attirando l’attenzione su quanto possa guadagnare un atleta di punta in questa lega. La sua dichiarazione ha suscitato curiosità e discussioni tra gli appassionati di wrestling.

Swerve Strickland potrebbe aver appena svelato ai fan quanto guadagna davvero in AEW e la cifra è ben più alta di quanto si fosse ipotizzato online. Tutto è iniziato quando in rete ha cominciato a circolare un grafico ipotetico che confrontava un contratto immaginario in AEW con un'offerta WWE. Il post suggeriva che un contratto da main eventer in AEW potesse essere di circa 600.000 dollari l'anno per cinque anni, mentre un accordo WWE avrebbe pagato 1 milione di dollari annui ma relegando il talento a ruoli di mid-card. Chiaramente, si trattava solo di speculazioni, ma Strickland è intervenuto sulla questione.