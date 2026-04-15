Aeroporti Pestelli FdI | Legge positiva per il sostegno agli scali minori Ma è poco coraggiosa
Un rappresentante politico ha commentato la recente legge relativa agli aeroporti, definendola positiva per il supporto agli scali minori. Ha ribadito l’importanza di valorizzare le strutture aeroportuali meno trafficati del territorio e ha sottolineato di aver più volte richiesto alla Regione di sostenere anche questi scali, incluso quello di una città specifica. Ha inoltre espresso apprezzamento per l’abolizione della council tax, ritenendola un esempio di misura corretta.
“La valorizzazione degli scali aeroportuali del territorio è una priorità politica: ho chiesto più volte alla Regione di sostenere anche gli aeroporti che beneficiano di un traffico minore, tra cui quello forlivese, e ho accolto con favore l’abolizione della council tax, esempio di corretta.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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