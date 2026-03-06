Aeroporti la Cisl | La legge regionale che mette in rete gli scali minori va nella direzione giusta

La Cisl ha commentato positivamente la legge regionale sul sistema aeroportuale, che collega e rafforza gli scali minori di Parma, Forlì e Rimini, mantenendo stabile il ruolo dell’aeroporto di Bologna. La legge prevede la creazione di una rete tra gli aeroporti e il potenziamento delle infrastrutture nei vari scali. La normativa è stata approvata dalla regione e riguarda sia gli scali principali che quelli minori.

Obiettivo della legge, la creazione di una sistema che "non deve in alcun modo mettere in contrapposizione il ruolo strategico internazionale dell'aeroporto Marconi di Bologna" Va nella direzione giusta", secondo la Cisl, la legge regionale sul sistema aeroportuale che mette in rete e potenzia anche gli scali minori di Parma, Forlì e Rimini, confermando il ruolo di Bologna. "Un provvedimento che auspicavamo da tempo, puntando a un sistema integrato per la competitività della regione attraverso una cabina di regia e quattro milioni annui per supportare la rete intermodale", sottolinea in una nota la federazione regionale, assieme a Fit, Cisl Bologna, Cisl Parma e Piacenza e Cisl Romagna.