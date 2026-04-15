AEK Atene-Rayo Vallecano Conference League 16-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria greca nei 90 minuti?

Nella partita di ritorno dei quarti di finale di Conference League, in programma il 16 aprile 2026 alle 21:00, l’AEK Atene e il Rayo Vallecano si affrontano con formazioni ufficiali e pronostici già diffusi. La squadra spagnola ha conquistato un risultato importante nell’andata, vincendo 3-0 contro i greci. Questa vittoria lascia aperta la possibilità di passare il turno, anche se la squadra avversaria ha ancora tutte le carte in regola per ribaltare il risultato.

Il Rayo Vallecano sta vivendo uno dei momenti più felici della sua storia: la possibilità di approdare a una semifinale europea è concreta, visto che nella gara d’andata dei quarti di Conference League è arrivata una roboante vittoria per 3-0 con l’AEK Atene. Un successo così ampio ha sorpreso anche i più ottimisti nell’ambiente della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - AEK Atene-Rayo Vallecano (Conference League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria greca nei 90 minuti? Notizie correlate AEK Atene-Rayo Vallecano (Conference League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria greca nei 90 minuti?Il Rayo Vallecano sta vivendo uno dei momenti più felici della sua storia: la possibilità di approdare a una semifinale europea è concreta, visto che... AEK Atene-Rayo Vallecano (Conference League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Vallecas deve completare il lavoroIl Rayo Vallecano sta vivendo uno dei momenti più felici della sua storia: la possibilità di approdare a una semifinale europea è concreta, visto che... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Segna il gol della vita, ma glielo annullano per 'colpa' di un compagno. VIDEO; Pronostico Rayo Vallecano-AEK Atene: analisi e probabili formazioni 09/04/2026 Conference League; Rayo Vallecano - AEK Atene: diretta live Conference League Calcio 09/04/2026 | La Gazzetta dello Sport; AEK Atene - Rayo Vallecano (Conference League): la cronaca in diretta del match. Pronostico AEK Atene-Rayo Vallecano: la semifinale è in cassaforteAEK-Rayo Vallecano è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it Pronostico Rayo Vallecano vs AEK Athens 09 Aprile 2026 Conference LeagueDuello di Conference League tra intensità spagnola e solidità greca: analisi approfondita, statistiche chiave e pronostico finale ... europacalcio.it La tifoseria del Rayo Vallecano, tra le più attive nell'esprimere solidarietà con la Palestina, ieri durante l'andata dei quarti di finale di Conference League giocata contro l'Aek Atene, ha intonato il coro "chi non balla è Netanyahu" (quién no baile es Netany - facebook.com facebook #ConferenceLeague #UECL | Analisi della prossima rivale ai quarti di finale: l'AEK di Atene, che nella fase campionato ha totalizzato gli stessi punti del Rayo e agli ottavi ha eliminato il Celje. @marco_brescia83 x.com