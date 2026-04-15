Il Rayo Vallecano si prepara a disputare la partita di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro l’AEK Atene, dopo aver vinto con un punteggio di 3-0 all’andata. La squadra di Vallecas mira a passare il turno e raggiungere le semifinali, mentre l’AEK Atene cerca di rimontare il risultato favorevole ai rivali. La sfida si svolgerà il 16 aprile alle 21:00.

Il Rayo Vallecano sta vivendo uno dei momenti più felici della sua storia: la possibilità di approdare a una semifinale europea è concreta, visto che nella gara d’andata dei quarti di Conference League è arrivata una roboante vittoria per 3-0 con l’AEK Atene. Un successo così ampio ha sorpreso anche i più ottimisti nell’ambiente della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AEK Atene-Rayo Vallecano (Conference League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Vallecas deve completare il lavoro

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