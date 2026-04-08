Il 9 aprile 2026 alle 18:45 si svolgerà la sfida tra Rayo Vallecano e AEK Atene, valida per i quarti di finale di Conference League. La partita si giocherà a Vallecas e rappresenta un passaggio importante nel cammino dei padroni di casa, che cercano di avanzare ulteriormente nel torneo europeo. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state stabilite, mentre si prevede una gara con pochi gol.

Il sogno del Rayo Vallecano di arrivare in fondo in Europa prosegue: i Matagigantes sono arrivati ai quarti di Conference League e giovedì affronteranno nella gara d’andata l’AEK Atene. La squadra greca merita grande rispetto: nel maxi-girone è stata la terza squadra migliore mentre nel proprio campionato ha concluso al primo posto in classifica e ora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-AEK Atene (Conference League, 09-04-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol a Vallecas?

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Pronostici Rayo Vallecano-AEK: in trasferta non perdono maiRayo Vallecano-AEK è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it

IL RAYO SI DÀ LA CARICA PRIMA DELLA STORIA Il Rayo Vallecano ha un appuntamento con la storia: il quarto di finale di Conference League contro i greci dell’Aek Atene in settimana Nell’attesa si dà la carica battendo 1-0 l’Elche in una gara equilibrata: d - facebook.com facebook

Il Bello del giovedì sera è online anche questa settimana. Tutto quello che dovete sapere sul Rayo Vallecano, i bidoni rifilati dal calcio italiano al Nottingham Forest, chi è meglio tra Morato e Morata, Razvan Marin e anche qualche contributo serio. x.com