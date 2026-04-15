Adunata di vespisti al Ponte Domenica il raduno regionale

Domenica mattina, a partire dalle 8.30, si terrà al Ponte un raduno regionale di appassionati di Vespa, organizzato dal Comune di Ponte Buggianese e dal Vespa Club Ponte Mediceo. Questa è la undicesima edizione dell’evento, che vede la partecipazione di numerosi vespisti provenienti da diverse zone. La manifestazione prevede un incontro tra i partecipanti e un percorso attraverso le strade della zona.

Dalle 8.30 di questa domenica, il Comune di Ponte Buggianese ed il Vespa Club Ponte Mediceo organizzano la undicesima edizione del raduno regionale ’ In vespa al Ponte ’. Tutti i vespisti, anche quelli provenienti da fuori regione, si accrediteranno in piazza IV Novembre. Avranno occasione di fare colazione al Bar Gemelli e daranno modo ai cittadini di ammirare le famose due ruote, con la presenza di pezzi unici e d’annata. Successivamente la carovana effettuerà il proprio giro turistico nei dintorni delle colline circostanti i territori limitrofi, sostando poi a Fucecchio, dove ci sarà l’aperitivo alla Casa Rossa, in collaborazione col sindaco Emma Donnini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Adunata di vespisti al Ponte. Domenica il raduno regionale REGINA TOUR 2025. VESPA SPRINT VELOCE vs SMALLFRAME Adunata Alpini: scuole e palestre per ospitare il raduno, a rischio chiusura trenta istitutiAttese fino a 400 mila presenze per l’Adunata nazionale degli Alpini dall’8 al 10 maggio: una trentina di palestre scolastiche già individuate per... Domenica al Museo Regionale Accascina con ingresso gratuitoTorna l' 1 febbraio l’iniziativa Domenica al Museo con l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura.