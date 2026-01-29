Domenica al Museo Regionale Accascina con ingresso gratuito

Domenica prossima, il Museo Regionale Accascina di Messina apre le porte gratuitamente. Dalle 9 alle 13:30, i visitatori potranno entrare senza pagare e scoprire le opere esposte. L’iniziativa si ripete dopo un lungo periodo e punta a portare più gente in un luogo che spesso resta poco frequentato. Chi vuole passare un’oretta tra arte e storia ha l’occasione giusta.

Torna l' 1 febbraio l'iniziativa Domenica al Museo con l'ingresso gratuito nei luoghi della cultura. Per questa occasione sarà possibile visitare gratuitamente Il Museo Regionale Accascina di Messina dalle 9:00 alle 13:30 (ultimo ingresso alle 12:30). Aperta anche la mostra permanente "1908 Città.

