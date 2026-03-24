adsp mtcs vince bando per sviluppo infrastrutture das 5g

Civitavecchia, 24 mar. (Adnkronos) - L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (AdSP Mtcs) si è aggiudicata il finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico nazionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale su progetti per lo sviluppo di infrastrutture Das (Distributed Antenna System) 5G in aree di interesse pubblico. Il progetto presentato dall'AdSP Mtcs, denominato “Realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione wireless Das in aree di interesse pubblico del porto di Civitavecchia”, è stato ammesso e finanziato nell'ambito della graduatoria nazionale ed è quello, tra i porti, che ha ottenuto il finanziamento maggiore, con 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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