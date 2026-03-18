Porti ok Comitato gestione Adsp Mtcs a Pot 2026-28 adottato Dpss e nominato nuovo segretario generale

Oggi si è svolta la prima seduta del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale con tutti i membri in carica, inclusi i rappresentanti del Collegio dei Revisori dei Conti. Durante l'incontro è stato approvato il documento strategico per la gestione dei porti fino al 2028 e sono stati ufficialmente nominati il nuovo segretario generale e il comitato direttivo.

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Si è tenuta oggi la prima seduta del Comitato di Gestione dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, nella nuova composizione completa, dopo la nomina anche di tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Alla seduta, presieduta dal Presidente dell'AdSP Raffaele Latrofa, hanno partecipato il Segretario Generale f.f. Maurizio Marini, il Comandante della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino Emilio Casale, il componente designato dalla Regione Lazio, Giorgio Pineschi, quello di Città Metropolitana di Roma Capitale Sergio Cozzi e quello designato dal Comune di Civitavecchia Emiliano Scotti. Il Comitato ha approvato all'unanimità la proposta del Presidente Latrofa di nominare Segretario Generale l'avv. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Porti, ok Comitato gestione Adsp Mtcs a Pot 2026-28, adottato Dpss e nominato nuovo segretario generale Articoli correlati Leggi anche: Adsp Mtcs, insediato nuovo Comitato gestione: ratificata variazione urgente bilancio Leggi anche: Camera di Commercio. Fabrizio Schiavoni nominato nuovo segretario generale Tutti gli aggiornamenti su Adsp Mtcs AdSP MTCS: Il Comitato di Gestione approva il POT 2026-2028, adotta il DPSS e nomina il nuovo Segretario GeneraleCivitavecchia – Si è tenuta oggi la prima seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale ... ilnautilus.it Porti, AdSP Mtcs: Comitato di Gestione approva nota variazione e assestamento bilancio 2025Civitavecchia, 29 lug. (Adnkronos) - Si è tenuta ieri la seduta del Comitato di Gestione dell’Adsp del Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino. Oltre al Commissario ... notizie.tiscali.it