Ponte Messina Tardino Adsp Sicilia occidentale | Progetto strategico parte Rete Ten-T

Il rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia occidentale ha dichiarato che il Ponte sullo Stretto di Messina è considerato un progetto strategico e fa parte della Rete Ten-T. Durante un intervento a Palermo, ha osservato che le discussioni pubbliche sul tema tendono spesso a focalizzarsi su argomentazioni emotive o su interessi locali, lasciando da parte altri aspetti tecnici e pianificatori.

Palermo, 10 mar. (Adnkronos) - "Quando si discute del Ponte sullo Stretto di Messina il confronto pubblico finisce spesso per concentrarsi su argomentazioni emotive o su posizioni legate a interessi locali. Esiste, però, una prospettiva diversa, che troppo frequentemente viene trascurata: quella europea. Il Ponte, infatti, non rappresenta soltanto una grande infrastruttura nazionale, ma costituisce anche una componente strutturale della Rete trans-europea dei trasporti (Ten-T), un progetto strategico volto a rafforzare i collegamenti tra le regioni europee e a renderle più competitive, sostenibili e integrate". A dirlo è stata Annalisa...