Diritto allo studio | oltre 1.700 famiglie riceveranno il sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo

Quest’anno, a Rimini, più di 1.700 famiglie riceveranno un aiuto economico per comprare i libri di testo. La cifra riguarda studenti di tutte le scuole, dalle medie alle superiori. La distribuzione del contributo mira a rendere più accessibile l’istruzione a chi ne ha bisogno.

Il contributo è stato assegnato in base all'Isee familiare, con la maggioranza dei beneficiari che hanno usufruito dei contributi più alti Dalle scuole medie alle superiori, sono 1.734 le famiglie riminesi che quest'anno usufruiranno del contributo per l'acquisto dei libri di testo. Un aiuto concreto che rappresenta un investimento complessivo di 264.870 euro, destinato a sostenere il diritto allo studio e alleggerire le spese scolastiche. L'istruttoria ha confermato una platea molto ampia: 702 studenti della scuola media; 549 del biennio delle superiori; 483 del triennio. Il contributo è stato assegnato in base all'Isee familiare, con la maggioranza dei beneficiari

L'articolo analizza il rapporto tra il diritto allo sciopero e il diritto allo studio degli studenti, esaminando le responsabilità dei dirigenti scolastici nel garantire un'informazione accurata e una valutazione prognostica sulla possibile riduzione del servizio durante le azioni di protesta.

