Incontro ADL-Conte svelata la data e non solo | tutti i dettagli

Nelle prossime settimane, si attende un incontro tra il presidente di una società sportiva e l’allenatore. La data dell’appuntamento è stata comunicata, ma non sono stati diffusi altri dettagli sui temi che verranno trattati. Entrambi dovranno discutere sulla prosecuzione del rapporto professionale e valutare possibili sviluppi futuri. La riunione rappresenta un momento chiave per definire le prossime mosse.

Come ogni anno, il momento per sedersi intorno ad un tavolo sta arrivando. Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte nel corso delle prossime settimane dovranno incontrarsi per programmare il futuro, capendo se ci siano o meno i presupposti per continuare questo matrimonio. L’allenatore salentino ha solamente un altro anno di contratto con il Napoli e sul suo tavolo potrebbe presto arrivare anche la proposta della FIGC per tornare sulla panchina della Nazionale. Napoli, l’incontro tra De Laurentiis e Conte previsto dopo la fine del campionato. Un incontro ad Ischia per decidere insieme il futuro. Come racconta il ‘Corriere dello Sport’, Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte si siederanno intorno ad un tavolo al termine di questo campionato, ovvero a partire dal 24 maggio, giorno del compleanno del presidente azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Incontro ADL-Conte, svelata la data e non solo: tutti i dettagli Napoli-Conte, avanti insieme: ADL ha già deciso, incontro di fine anno solo una formalità?Dopo la vittoria contro il Lecce, in casa SSC Napoli si torna a parlare con insistenza del futuro di Antonio Conte. Leggi anche: Juventus, quando arriverà il rinnovo di Spalletti: c’è una data cerchiata in rosso per la firma dell’allenatore! Tutti i dettagli Antonio Conte perde la testa e viene espulso dall’arbitro Doveri. Ecco cosa ha detto #antonioconte Temi più discussi: Milan sulle tracce di Kristensen: svelata la posizione dell'Udinese; Summit De Laurentiis-Conte: svelata la data dell'incontro. Si vedranno a Ischia; Incontro ADL-Conte, svelata la data e non solo: tutti i dettagli; Svelata una delle condizioni che Conte chiede per dire sì alla Nazionale. Futuro Conte si decide a maggio: già fissato incontro con ADL a IschiaI due, molto legati come le rispettive famiglie, approfitteranno dell’occasione per brindare al 74° compleanno del presidente e per affrontare il doman ... tuttonapoli.net Cds Campania – ADL-CONTE DOVE E QUANDO. Spunta una data! Entro 45 giorni si decide il futuroUn incontro a Ischia per decidere il futuro, per pianificare la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis incontrerà Antonio Conte a fine campionato, si vedranno sull’isola verde dopo l’ultima giornata ... ilnapolionline.com INCONTRO ADL-CONTE, FISSATA LA DATA I DETTAGLI QUI - facebook.com facebook Frana di Petacciato, A14 ancora chiusa, oggi incontro a Roma x.com