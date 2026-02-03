Rocío Muñoz Morales | Il mondo mi è caduto addosso Adesso parlo io

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo mesi di silenzio stampa. La sua relazione con Raoul Bova è finita e le voci e i messaggi audio che lo coinvolgevano hanno scatenato un vero terremoto mediatico. Ora, finalmente, decide di raccontare la sua versione.

Rocío Muñoz Morales ha scelto il silenzio mentre tutti parlavano. Un silenzio lungo mesi, arrivato dopo l’esplosione mediatica legata alla fine della relazione con Raoul Bova e alla diffusione dei messaggi audio che lo coinvolgevano. “Hanno parlato troppo tutti”, dice oggi l’attrice in.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Rocío Muñoz Morales Rocio Munoz Morales: “Raoul Bova? Non sospettavo nulla, mi è caduto il mondo addosso” Rocio Munoz Morales rompe il silenzio e racconta il suo dolore. Zitti tutti, adesso parla Rocio Munoz Morales: la verità su Raoul Bova, Stefano De Martino e Iannone Per mesi Rocio Munoz Morales è rimasta in silenzio, lasciando che altri parlassero al suo posto. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Rocío Muñoz Morales Argomenti discussi: Slip dress anche d’inverno come Rocio Munoz Morales: 12 modelli da comprare subito; Andrea Iannone fa scandalo, pubblica (e poi cancella) la foto di un giocattolo erotico: arriva il like sospetto di Rocio; Rocio Munoz Morales: Raoul Bova? Non sospettavo nulla, mi è caduto il mondo addosso; Rocio Munoz a Verona chiede aiuto a Giulietta: Salva il mio matrimonio con Raoul Bova. Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: Io e Iannone? Ecco com'è andata, poi chiarisce su De MartinoL’ex compagna di Raoul Bova ha rotto il silenzio e parlato anche della chiacchieratissima rottura e dei nuovi gossip emersi sul suo conto: cosa c’è di vero ... libero.it Rocío Muñoz Morales svela i dettagli sulla sua relazione con Raoul Bova e i gossip più recentiRocío Muñoz Morales parla per la prima volta della sua separazione da Raoul Bova e dei numerosi pettegolezzi che la riguardano. notizie.it Rocio Muños Morales si scatena con Matteo Tanzilli in un locale a Roma! #gossip #rociomunozmorales #matteotanzilli #Roma - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.