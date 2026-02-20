Si andrà alle urne 24 e 25 maggio Tra i partiti tanti nodi da sciogliere

Il voto si terrà il 24 e 25 maggio a Fermo, dove i cittadini sceglieranno il nuovo sindaco. La campagna elettorale si è intensificata con incontri pubblici e sondaggi che mostrano diversi candidati in testa. Alcuni elettori hanno già espresso dubbi sui programmi dei vari partiti, mentre altri si preparano a decidere all’ultimo momento. La questione principale rimane quale candidato riuscirà a conquistare la maggioranza dei voti, evitando il ballottaggio previsto per l’inizio giugno. La data delle elezioni si avvicina rapidamente.

Si andrà alle urne il 24 e 25 maggio per eleggere il prossimo sindaco di Fermo con eventuale turno di ballottaggio fissato il 7 e l’8 giugno. Al momento c’è tanto da fare negli schieramenti con il solo Alberto Maria Scarfini, candidato a sindaco. L’attuale assessore allo Sport investito dall’ex sindaco Paolo Calcinaro proseguirà il progetto civico iniziato dieci anni fa. Avrà anche l’appoggio del centrodestra? Ancora non si sa. I partiti vorrebbero correre con i loro simboli, coasa non gradita dai civici, si lavora per trovare una quadra che al momento non è scontata. Intanto approda anche a Fermo il movimento che fa capo a Roberto Vannacci, ormai ex esponente della Lega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Elezioni, si vota il 24 e il 25 maggio: alle urne Melito, Afragola, Mugnano, Calvizzano e ArzanoIl Ministero degli Interni ha annunciato che il voto si terrà il 24 e 25 maggio, coinvolgendo cinque comuni del territorio.

