Nella giornata del 15 aprile 2026, sono state chiuse altre tre filiali bancarie e diciotto sportelli nella provincia dello Spezzino, in Liguria. Questa decisione si inserisce in un quadro di riduzione delle strutture bancarie presenti sul territorio, che coinvolge diverse aree della regione. Le chiusure riguardano punti di riferimento tradizionali per molti clienti, spostando di fatto l’accesso ai servizi finanziari verso canali alternativi.

La Spezia, 15 aprile 2026 – È allarme desertificazione bancaria in Liguria e nello Spezzino? Nel 2025 la nostra regione non risulta essere tra le regioni d’Italia più penalizzate dal fenomeno, sebbene nel corso dell’anno abbia registrato una ulteriore contrazione di 14 filiali, passando da un totale di 566 a 552 sedi. Di queste, tre hanno chiuso i battenti nella provincia spezzina: Intesa Sanpaolo a Lerici, della Bcc Versilia Lunigiana e Garfagnana a Borghetto Vara e di Azimut nel capoluogo. Si registra, inoltre, un’ulteriore riduzione degli sportelli bancari che scendono così a 84, accompagnata dal calo dei dipendenti del settore che sono diminuiti di 18 unità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio banca sotto casa: chiuse altre 3 filiali e 18 sportelli

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