La Banca dell’Elba, con tre sportelli sull’isola, offre servizi vicini alle esigenze della comunità locale. Come il mare, la banca si impegna a costruire rapporti di fiducia, sostenendo i residenti in modo concreto. Per chi ha bisogni specifici, come le visite periodiche all’Inps, la banca garantisce supporto attraverso il trasporto gratuito con ambulanze, dimostrando un impegno autentico verso il territorio e le persone che lo abitano.

LA BANCA è come il mare; più gli dai in termini di rapporti, più ti restituisce in tante maniere. E se si è residente all’Elba, e si hanno forme di invalidità che vanno periodicamente verificate dall’Inps, a portarti a Livorno alla visita ci pensano le ambulanze della Misericordia e della Pubblica assistenza a spese della Banca dell’Elba. Essere banca locale vuol dire ricevere dal territorio, in termini di depositi in primis e anche di prestiti e di mutui erogati, ma anche restituire al territorio in termini sia di crescita familiare o imprenditoriale ma anche di socialità. Banca dell’Elba, Bcc del gruppo Iccrea, ha tre sportelli (Portoferraio, Marina di Campo e Capoliveri) e svolge la sua attività rigorosamente entro i confini elbani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La banca a chilometro zero: all’Isola dell’Elba tre sportelli

