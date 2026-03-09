L'istituto, nato nel 1927 come ente dedicato ai lavoratori, annuncia l'apertura di nuove filiali e sportelli nel territorio. La decisione mira ad ampliare la presenza e migliorare i servizi offerti ai clienti locali. La strategia si concentra sull'espansione geografica, con investimenti in diverse aree per rafforzare la propria rete di assistenza. La comunicazione ufficiale conferma l'intenzione di consolidare la presenza sul mercato.

NATA quasi un secolo fa (era il 1927) come Istituto nazionale di credito agli impiegati e trasformata in banca nel 2004, Ibl Banca non è solo operatore di riferimento nel credito personale e tra i più rilevanti nei finanziamenti tramite la cessione del quinto ma un gruppo bancario che ha completamente ampliato il perimetro delle proprie attività entrando in nuove aree di business. Ibl Banca è capofila dell’omonimo gruppo bancario diventato tale nel 2008 sotto la guida di Mario Giordano, amministratore delegato e azionista al 50%, che ha proseguito il percorso iniziato dal padre Vincenzo, considerato il fondatore dell’Istituto e scomparso nel 2012. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - IBL punta sul territorio: "Nuove filiali e sportelli"

Minoranze linguistiche, 4 sportelli saranno attivati sul territorio metropolitanoGli organismi per tutelare il greco di Calabria e promuovere il bilinguismo si istituiranno a Reggio Calabria presso palazzo San Giorgio e nei comuni...

Ambito S10, cinque nuove assunzioni per rafforzare i servizi sul territorioTempo di lettura: 3 minutiIl Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) ha effettuato nuove assunzioni di personale,...