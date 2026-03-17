Il rapper Baby Gang è tornato in cella per armi, rapina e maltrattamenti sulla compagna. Quattro mesi fa aveva dichiarato che quella condanna di due anni e 18 mesi per ricettazione sarebbe stata l’ultima, aggiungendo di voler concentrarsi solo sulla musica. Ora si trova di nuovo dietro le sbarre, in seguito a nuovi provvedimenti giudiziari.

Neanche due settimane fa aveva detto che quella condanna, due anni e 18 mesi per ricettazione, sarebbe stata l’ultima: «ora basta, voglio pensare solo alla musica». Ma non era così e per il 24enne Zaccaria Mouhib, che gli oltre 3 milioni di followers su Instagram conoscono come Baby Gang, si sono riaperte le porte del carcere. I primi a saperlo sono stati gli abitanti della provincia di Lecco dove sono scattagli gli arresti, svegliati dal fragore delle pale di un elicottero: la misura cautelare oltre che per il rapper è scattata per altre 8 persone tra le province di Lecco, Milano e Como, mentre per altri tre è stato disposto il divieto di dimora nel lecchese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Armi, rapina e maltrattamenti sulla compagna, torna in cella il rapper Baby Gang

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