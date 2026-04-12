Addio affidamento | 65enne torna in cella dopo i nuovi reati

Un uomo di 65 anni di Casaluce è stato riportato in carcere dopo che il tribunale ha revocato il suo affidamento in prova. La decisione è arrivata in seguito alla commissione di nuovi reati nel territorio casertano. L’uomo, che era sotto regime di affidamento, ora si trova nuovamente in cella. La revoca ha portato alla sua immediata detenzione.

Un sessantacinquenne di Casaluce è tornato in carcere dopo la revoca del suo affidamento in prova, a seguito di nuovi reati commessi nel territorio casertano. L’uomo è stato individuato dai carabinieri lungo corso Umberto I e trasferito immediatamente presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. L’intervento dei militari della stazione di Teverola mette fine al percorso di misure alternative ai servizi sociali intrapreso dal soggetto. La decisione è giunta direttamente dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, che ha disposto l’ordine di carcerazione dopo aver riscontrato gravi violazioni. Nello specifico, le contestazioni riguardano la resistenza contro un pubblico ufficiale e il mancato rispetto dei precedenti provvedimenti giudiziari già stabiliti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio affidamento: 65enne torna in cella dopo i nuovi reati Gli altri reati dopo Aemilia: "Condannate Gualtieri a 13 anni e mezzo di cella"Alessandra Codeluppi Neppure la condanna in abbreviato a 12 anni per mafia nel processo Aemilia, come "promotore" della cosca Grande Aracri, lo... Minacce e mancato rispetto delle regole, revocato l'affidamento in prova a 65enneA Casaluce, i carabinieri della Stazione di Teverola hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli...