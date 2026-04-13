Oggi Milano si sveglia con la notizia della scomparsa di Carlo Monguzzi, attivista e politico di lunga data, morto all’età di 75 anni. Monguzzi è stato riconosciuto come un protagonista nel campo della tutela ambientale e ha dedicato gran parte della sua vita a questa causa. La sua morte è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali. La città si prepara a ricordarlo con vari omaggi e commemorazioni.

Il e civile di Milano si risveglia oggi con la notizia della scomparsa di Carlo Monguzzi, figura storica dell’attivismo ambientale, avvenuta all’età di 75 anni. Il consigliere comunale, che avrebbe festeggiato il suo settantacinquesimo compleanno nel mese di settembre, ha lottato contro un mesotelioma causato dall’esposizione all’amianto, patologia che lo aveva portato nelle corsie dell’Istituto dei Tumori dopo una diagnosi formulata solo pochi mesi fa. La sua fine segna la chiusura di un capitolo fondamentale per la tutela del territorio lombardo. Nato nella città dove avrebbe poi esercitato la sua attività politica, Monguzzi era un ingegnere chimico formato al Politecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Carlo Monguzzi: scompare il pioniere della lotta ambientale

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