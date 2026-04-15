Addio al pilastro di Numana | muore il gelataio che ha fatto la storia

A Numana si piange la perdita di Francesco Morelli, noto gelataio che ha segnato la storia del luogo. Aveva 82 anni e la sua scomparsa rappresenta un momento di grande dolore per la comunità locale. La sua attività commerciale, legata alla tradizione della zona, aveva contribuito a definire l’immagine della Riviera del Conero. La notizia è stata accolta con tristezza tra cittadini e operatori del settore.

Il tessuto sociale e commerciale di Numana affronta un momento di profondo lutto con la scomparsa di Francesco Morelli, figura storica della Riviera del Conero, all’età di 82 anni. Il titolare della celebre gelateria artigianale situata nella piazza centrale, che si apprestava a celebrare il centenario dell’attività l’anno prossimo, lascia un vuoto significativo tra i cittadini e gli operatori del settore turistico. Un pilastro del commercio locale e della rappresentanza territoriale. La perdita di Morelli non riguarda solo una singola attività storica, ma tocca le radici stesse del sistema dei pubblici esercizi marchigiani. Come emerge dalle comunicazioni ufficiali di Confcommercio Marche e Fipe Confcommercio, l’uomo ha ricoperto ruoli di primo piano, servendo come membro del Consiglio direttivo di FIPE.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al pilastro di Numana: muore il gelataio che ha fatto la storia Lutto nello sport, addio al terzino che ha fatto la storia della Rimini CalcioMondo dello sport riminese in lutto per la scomparsa di Sergio Lucchi, scomparso nella notte di martedì a 89 anni. “Siamo devastati”. Musica in lutto, addio a una voce che ha fatto la storiaLa musica americana perde uno dei suoi protagonisti più silenziosi ma fondamentali, una voce capace di attraversare decenni e generi lasciando...