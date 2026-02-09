Ebo Taylor addio al maestro dell’afrobeat | Ghana in lutto per il pioniere della musica moderna Aveva 90 anni
Ebo Taylor è morto a 90 anni ad Accra. La musica africana perde un suo grande protagonista, uno dei pionieri dell’afrobeat e dell’highlife. La notizia ha suscitato commozione in Ghana, dove Taylor era considerato un vero e proprio maestro della scena musicale. Gli amici e i fan ricordano il suo talento e la sua influenza sulla musica moderna.
Ebo Taylor, figura iconica della musica africana moderna, pioniere dell’afrobeat e dell’highlife, si è spento ad Accra, in Ghana, all’età di 90 anni. La sua scomparsa, avvenuta il giorno dopo l’apertura del festival musicale a lui dedicato, segna la fine di un’era per la musica africana e mondiale. La notizia della morte del musicista ha scosso il panorama musicale internazionale, portando a un’ondata di omaggi e riconoscimenti per un artista che ha saputo fondere tradizione e innovazione, influenzando generazioni di musicisti e appassionati. Taylor, nato a Cape Coast nel 1936, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale ghanese e oltre.🔗 Leggi su Ameve.eu
