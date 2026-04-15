Addio al giovane tecnico | tragedia in moto contro un pick-up

Un giovane tecnico ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Castelnovo Sotto, dove la sua moto si è scontrata con un pick-up. L’incidente si è verificato nella zona, coinvolgendo anche altri veicoli presenti sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate dal giovane sono risultate fatali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Un tragico evento ha colpito il tessuto sociale di Castelnovo Sotto e l’intero comparto produttivo della zona. Andrea Guerard, un giovane tecnico di laboratorio di 25 anni che lavorava a Villa Sesso, è venuto a mancare presso l’Ospedale Maggiore di Parma nella giornata di lunedì 13 aprile. Il decesso è arrivato dopo tre giorni di lotta contro ferite gravissime, causate dallo scontro avvenuto venerdì 10 aprile in via Fratelli Cervi a Cadelbosco, dove la sua moto si era violentemente schiantata contro un pick-up intorno alle ore 11. La dinamica del sinistro e il profilo del giovane. Il ragazzo, che avrebbe dovuto compiere 26 anni nel prossimo mese di agosto, si stava recando sul posto di lavoro quando si è verificato l’impatto con il veicolo pesante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al giovane tecnico: tragedia in moto contro un pick-up Cook Off | Melissa McCarthy (Bridesmaids) | COMEDY | Full Movie (English Subtitles) Si schianta in moto contro un pick up: giovane 26enne gravissimo al Maggiore di ParmaÈ ricoverato in gravi condizioni di salute nel reparto di Rianimazione all'Ospedale Maggiore di Parma il motociclista di 26 anni che si è schiantato... Leggi anche: Fabregas vince il Premio Bearzot 2026, al tecnico del Como la XV edizione: «Tecnico giovane ma già brillante»