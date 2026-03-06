Una scuola di Milano ha salutato una professoressa con frasi, fotografie e fiori appesi alla cancellata. La donna, che era anche allenatrice e tedofora, è stata ricordata per il suo sorriso e la sua allegria. Studenti e colleghi hanno espresso il loro ricordo e gratitudine, lasciando testimonianze di affetto davanti all’ingresso dell’istituto. La cerimonia ha coinvolto l’intera comunità scolastica.

di Marianna Vazzana MILANO "La ricorderemo sempre così felice, grazie di tutto". Frasi, fotografie, fiori sono appesi alla cancellata della scuola di via Heine, secondaria di primo grado tra i quartieri Morivione e Vigentino. Non c’è un’immagine in cui la professoressa di educazione fisica Cinzia Rucano non sia sorridente. E per i suoi studenti il suo sorriso non si spegne neanche dopo la morte. Così come per la sua famiglia – era madre di un figlio – e le sue ragazze di ginnastica ritmica, che allenava nella parrocchia dei Quattro evangelisti di via Pezzotti. In lutto c’è un intero quartiere che sabato ha dato l’ultimo saluto a Cinzia, proprio in quella chiesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’addio alla professoressa. Allenatrice e tedofora: "Il suo sorriso resterà"

