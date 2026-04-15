Moya Brennan, cantante e membro dei Clannad, è deceduta lunedì 13 aprile nella sua casa di Gaoth Dobhair, sulla costa nord-occidentale della contea di Donegal. Aveva 73 anni. La sua voce è stata un punto di riferimento della musica celtica e ha contribuito alla notorietà del gruppo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama musicale irlandese.

La musica celtica perde la sua voce più iconica. Moya Brennan, figura centrale della tradizione irlandese e anima dei Clannad, è deceduta lunedì 13 aprile nella sua residenza di Gaoth Dobhair, sulla costa nord-occidentale della contea di Donegal, all’età di 73 anni. Il decesso è stato comunicato dai familiari, i quali hanno riferito che l’artista ha lasciato il mondo serenamente, circondata dal calore dei propri cari. Dalle radici del Donegal al successo globale. Nata il 4 agosto 1952 con il nome di Máire Philomena Ní Bhraonáin, la musicista era la primogenita di una famiglia dove la musica era il fulcro della vita quotidiana. Le sue origini sono profondamente legate alle sonorità gaeliche, un patrimonio che ha saputo trasformare in un linguaggio universale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Moya Brennan: svanisce l’anima magica dei Clannad

E’ morta Moya Brennan, la voce dei Clannad aveva 73 anni(Adnkronos) – Moya Brennan, figura simbolo della musica tradizionale irlandese e pioniera del sound celtico contemporaneo, è morta lunedì 13 aprile...

È morta Moya Brennan a 73 anni, la “First Lady” della musica celtica e sorella di EnyaMoya Brennan, riconosciuta come la "First Lady" della musica celtica, è scomparsa nelle scorse ore all'età di 73 anni.