E’ morta Moya Brennan la voce dei Clannad aveva 73 anni

Moya Brennan, nota come la voce dei Clannad e protagonista della musica tradizionale irlandese, è deceduta lunedì 13 aprile all’età di 73 anni nella sua abitazione di Gaoth Dobhair, sulla costa nord-occidentale della contea di Donegal. La cantante è stata una figura di rilievo nel panorama musicale, riconosciuta per aver contribuito allo sviluppo del sound celtico contemporaneo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i fan e il mondo della musica.

(Adnkronos) – Moya Brennan, figura simbolo della musica tradizionale irlandese e pioniera del sound celtico contemporaneo, è morta lunedì 13 aprile all'età di 73 anni nella sua casa di Gaoth Dobhair, nella costa nord-occidentale della contea di Donegal. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla famiglia, che ha riferito come l’artista si sia "spenta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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