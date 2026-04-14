È morta Moya Brennan a 73 anni la First Lady della musica celtica e sorella di Enya

Moya Brennan, riconosciuta come la "First Lady" della musica celtica, è scomparsa nelle scorse ore all'età di 73 anni. Nella sua carriera, ha fondato i Clannad, gruppo folk che ha vinto un Grammy Award e un premio BAFTA, anche insieme a sua sorella Enya.🔗 Leggi su Fanpage.it

E’ morta Moya Brennan, la voce dei Clannad aveva 73 anni(Adnkronos) – Moya Brennan, figura simbolo della musica tradizionale irlandese e pioniera del sound celtico contemporaneo, è morta lunedì 13 aprile...

Giulia Salemi ritrova la “sorella” Nausika dopo 25 anni: “Siamo cresciute insieme, è una storia privata”Giulia Salemi racconta su Instagram l'incontro avvenuto per caso a Milano con sua sorella non di sangue, Nausika.