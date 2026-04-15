Domani mattina alle 10 nella chiesa di San Pietro e Paolo si svolgerà la cerimonia funebre per Giuseppe Agostini, ex titolare del centro ‘fai da te’ Legno Market. Agostini, noto per aver aperto il primo negozio ‘fai da te’ nella zona, sarà ricordato durante la funzione religiosa. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti.

Verrà celebrata domani mattina alle ore 10 nella chiesa di San Pietro e Paolo la cerimonia funebre per l’ultimo saluto a Giuseppe Agostini conosciuto e apprezzato ex titolare del centro ‘fai da te’ Legno Market. Peppe Agostini è deceduto all’età di 81 anni e assieme alla moglie ha avuto questa brillante idea di creare il primo negozio dedicato proprio al ‘fai da te’ realizzando un sogno che aveva da sempre. Uomo devoto alla famiglia, grande lavoratore, imprenditore vero, stimato e molto conosciuto in città si è fatto apprezzare per la professionalità, la cortesia e la grande disponibilità anche nel consigliare i clienti nella scelta dei materiali migliori e di come utilizzarli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giuseppe Agostini. Suo il primo negozio ’fai da te’

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