Morto Otello Dalla Casa ultimo sopravvissuto al campo di concentramento nazista | aveva 101 anni

È scomparso a 101 anni l’ultimo sopravvissuto di Bologna al campo di concentramento di Grünhain, in Germania, dove fu internato durante la Seconda Guerra mondiale. La sua vicenda è legata alle esperienze di prigionia di quegli anni e rappresenta un ricordo diretto di un periodo storico difficile. La notizia è stata comunicata dalle fonti familiari.

È morto a 101 Otello Dalla Casa, l'ultimo bolognese sopravvissuto nel campo di concentramento di Grünhain, in Germania, dove fu internato durante la seconda Guerra mondiale. Fu insignito della Medaglia d'oro al valore della Repubblica.Nato a Medicina, nella bassa bolognese, il 28 dicembre 1924. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Addio a Gilberto Salmoni, morto l’ultimo italiano sopravvissuto al campo di concentramento di BuchenwaldÈ morto a 97 anni Gilberto Raffaele Salmoni, deportato nei campi di concentramento nazisti e testimone instancabile della Shoah. Deportato nei campi di concentramento dalla Germania nazista, un tribunale lo risarcisce dopo 80 anni: 19mila euroIl dramma della prigionia in quattro diversi campi di concentramento in più di un anno, poi le porte del forno crematorio aperte davanti ai suoi... Otello Dalla Casa è morto a 101 anni: l’ultimo bolognese sopravvissuto al campo nazista di GrünhainDopo l’8 settembre 1943 si rifiutò di arruolarsi nella Repubblica di Salò. La Regione: Il suo grande impegno resterà una guida per tutti noi ... bologna.repubblica.it Morto Otello Dalla Casa, ultimo sopravvissuto al campo di concentramento nazista: aveva 101 anniÈ morto a 101 Otello Dalla Casa, l'ultimo bolognese sopravvissuto nel campo di concentramento di Grünhain, in Germania, dove fu internato durante la seconda Guerra mondiale. Fu insignito della ... bolognatoday.it