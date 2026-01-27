La Camera approva la legge sul giorno del ricordo per i piccoli martiri di Gorla | il 20 ottobre si commemoreranno i 184 bambini morti nel bombardamento del 1944

La Camera ha approvato la legge che istituisce il giorno del ricordo per i piccoli martiri di Gorla, commemorando i 184 bambini morti nel bombardamento del 1944. La ricorrenza si svolgerà il 20 ottobre, giorno in cui si ricorda l’attacco aereo che colpì la scuola

Il 20 ottobre del 1944 un bombardamento aereo alleato colpì la città di Milano. L’ordigno cadde nel vano scale della scuola elementare “Francesco Crispi”, nel quartiere di Gorla. La strage causò la morte di 184 bambini e di 19 membri del personale scolastico. L’evento rappresenta uno dei momenti più drammatici della Seconda Guerra Mondiale sul territorio italiano. Il tragico episodio ha segnato la memoria collettiva della città e dell’intera nazione. La scuola divenne il luogo di una delle più crudeli violenze contro l’infanzia perpetrate durante il conflitto. La Camera dei deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge C.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Gorla Milano

La Camera ha approvato all'unanimità l'istituzione del Giorno del Ricordo, dedicato ai piccoli martiri della strage di Gorla e alle vittime di tutte le guerre.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gorla Milano

Argomenti discussi: Approvazione proposta di legge cammini d’Italia; In Francia la Camera approva il disegno di legge che vieta l'accesso ai social agli under 15; La Camera approva il dl ex Ilva con 136 sì, ora è legge. In arrivo fondi e misure per garantire continuità produttiva e sostegno ai lavoratori; La Camera approva il dl ex Ilva con 136 sì, è legge.

Francia, la Camera approva il divieto all’utilizzo dei social per i minori di 15 anni. Macron: Passo importanteCon 130 voti favorevoli, l’Assemblea Nazionale francese approva il divieto di accesso ai social media per i minori di 15 anni. La legge, se confermata dal Senato, potrebbe entrare in vigore da settemb ... milanofinanza.it

In Francia la Camera approva il disegno di legge che vieta l'accesso ai social agli under 15La camera bassa del Parlamento francese ha approvato nelle prime ore di oggi un disegno di legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni per tutelare la loro salute. (ANSA) ... ansa.it

Francia, Camera approva stop ai social per i minori di 15 anni L’Assemblea nazionale francese ha approvato un disegno di legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni, con 130 voti favorevoli e 21 contrari. Il provvedimento, sostenuto dal gov - facebook.com facebook

In Francia la Camera approva il disegno di legge che vieta l'accesso ai social agli under 15. Il provvedimento passa ora in Senato. #ANSA x.com