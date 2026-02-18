Mandello piange la prematura scomparsa di Giorgio Curioni

Giorgio Curioni, 50 anni, è morto improvvisamente a Mandello, provocando grande dolore tra amici e familiari. È stato trovato senza vita nella sua casa di via Leopardi martedì mattina, lasciando tutti senza parole. La sua scomparsa ha sorpreso la comunità, che ricorda con affetto la sua presenza.

L'uomo si è spento improvvisamente nella sua abitazione di via Leopardi. Era stato un ottimo portiere nella Polisportiva Mandello e da tempo allenava i ragazzi a Lierna. Giovedì il funerale Un gravissimo lutto scuote Mandello. A soli 50 anni se ne è andato infatti Giorgio Curioni, ritrovato senza vita nella giornata di martedì nella sua abitazione di via Leopardi. Giorgio ha legato in maniera indelebile la sua esistenza allo sport e in particolare al calcio. In gioventù era stato un ottimo portiere e aveva militato nella Polisportiva Mandello, per poi giocare nella Us Acli a livello Csi. Chi lo ha affrontato e chi ha militato in squadra con lui ricorda una persona disponibile e leale, oltre che un portiere preparato e di grande talento.🔗 Leggi su Leccotoday.it

