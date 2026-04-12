Addio a Emanuele Pini Era l’anima del centro della scuola di paracadutismo sportivo

Domani si svolgeranno i funerali di Emanuele Pini, conosciuto come “Lele”, che è stato una figura centrale nella scuola di paracadutismo sportivo presso l’aeroporto di Ravenna. Pini era considerato il cuore e l’anima dello Skydive Pull Out, un centro noto nel settore. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i collaboratori e gli appassionati di questa disciplina.

Si terranno domani i funerali di Emanuele ’Lele’ Pini, anima e cuore dello Skydive Pull Out di Ravenna, la scuola di paracadutismo sportivo presso l’aeroporto bizantino de La Spreta. Scomparso improvvisamente il giorno di Pasqua, Lele Pini, di origini riminesi, è stato uno dei padri fondatori del paracadutismo sportivo ravennate e con lo Skydive Pull Out ha ottenuto grandissimi risultati, portando diversi atleti a titoli italiani e non solo. Tra questi ultimi vanno citati sicuramente il gruppo del paracadutismo di precisione con Claudio Carbone, vittorioso a Dubai tempo fa con la miglior prestazione mondiale di sempre, allora. Ma anche la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Emanuele Pini. Era l’anima del centro della scuola di paracadutismo sportivo Leggi anche: Addio allo sportivo Bibi Passani. Era il “ballerino“ del pugilato Leggi anche: Poggio in lutto, addio a Rina Paoletti: era l'anima della storica piadineria “Da Rina”