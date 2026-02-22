Basket | frena lo scambio Bellini-Joksimovic Ipotesi Portannese Adamant derby a Imola | Limitare le distrazioni

Il club ha deciso di bloccare lo scambio tra Bellini e Joksimovic, motivato da una valutazione delle strategie di squadra. La società valuta anche l’ingaggio di Portannese come possibile rinforzo. Nel frattempo, l’Adamant si prepara al derby contro Imola, con l’obiettivo di ridurre le distrazioni e interrompere la serie negativa di tre sconfitte di fila. La partita si gioca oggi al Pala Ruggi, un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Tra campo e mercato, l’ Adamant oggi sarà di scena al Pala Ruggi per il derby contro l’ Andrea Costa Imola per provare a fermare l’emorragia di sconfitte, salite a tre consecutive. Ma si parla anche di cambiamenti nel roster, e lo scambio Bellini-Joksimovic con Iseo, che ieri sembrava apparecchiato, ha subito invece una brusca frenata visti i dubbi dell’esterno biancazzurro, non poco tentennante sulla sua eventuale prossima destinazione. Logico che una piazza come Iseo, undicesima in B2, non stuzzichi particolarmente Bellini, che si è preso qualche ora per riflettere. La trattativa resta in piedi, ma Ferrara si guarda attorno e oltre ad un lungo va alla ricerca pure di una guardia: un profilo che potrebbe fare al caso degli estensi è quello di Marco Portannese, italo-svizzero classe ’89 mai sceso al di sotto della A2, fermo da diverso tempo ma aggregato agli allenamenti della Libertas Livorno nell’ultimo periodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

