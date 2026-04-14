Domani si disputa il derby di Serie B in casa, con il play argentino che potrebbe non essere della partita. Intanto, Casagrande sta meglio, mentre Adamant e Pierotti sono in forse per l’incontro contro Ravenna. Dopo la sconfitta di Piombino, la squadra si trova in una posizione complicata, con i playout ormai vicini. Le condizioni di Pierotti, uscito malconcio dall’ultima gara, destano preoccupazione all’interno del team.

Oltre alla sconfitta di Piombino, e a dei playout ormai dietro l’angolo, a preoccupare in casa Adamant sono le condizioni di Stefano Pierotti, uscito malconcio dalla gara del Pala Tenda. Domani sera si torna già in campo e le sensazioni non sono buone per il play italo-argentino, che soffre di un problema alla caviglia. L’infortunio non pare di poco conto, il giocatore si è sottoposto ieri ad una radiografia e si attendono in queste ore ulteriori aggiornamenti: sembra però difficile vederlo in campo fra poco più di 24 ore nella sfida della Bondi Arena con Ravenna. Non dovrebbe esserci neppure Niccolò Pellicano, in via di guarigione dal problema muscolare al polpaccio di cui è stato vittima nella gara con Chiusi, ma l’intenzione pare essere quella di non rischiarlo per rimetterlo poi sul parquet domenica a Caserta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serie B: nel derby di domani in casa il play argentino è in dubbio. Casagrande sta meglio. Adamant, Pierotti in forse per Ravenna

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