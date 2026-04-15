Ad Aversa la Consar cede in tre set | per il passaggio in semfinale deciderà gara3
Ad Aversa, la squadra ha perso in tre set nella partita valida per i quarti di finale dei playoff di Serie A2. La sfida tra le due formazioni si concluderà domenica al Pala De Andrè, alle 18, con una gara decisiva per determinare quale team passerà alle semifinali. La serie si decide quindi in un incontro che si preannuncia molto importante per entrambe le formazioni.
Si deciderà domenica al Pala De Andrè, alle 18, nella decisiva gara 3 il passaggio alle semifinali dei playoff di A2. Complici l’indisponibilità di Goi, comunque in panchina, che non ha recuperato dal tutto dal colpo alla spalla accusato durante gara 1, e i tanti errori in attacco (13), la Consar.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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