Ad aprile Brescia cambia ritmo | cosa succede al corpo quando si riparte davvero

Ad aprile a Brescia si assiste a un cambio di ritmo netto, con la città che riaccende le sue attività dopo un periodo di minore movimento e luce ridotta. La ripresa coinvolge molte aree, tra cui il lago, le piste ciclabili e le giornate più lunghe che invitano a trascorrere più tempo all'aperto. È un momento in cui si riscontra un ritorno generale alla mobilità e alla vita all'aperto.