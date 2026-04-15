Ad aprile Brescia cambia ritmo | cosa succede al corpo quando si riparte davvero
Ad aprile a Brescia si assiste a un cambio di ritmo netto, con la città che riaccende le sue attività dopo un periodo di minore movimento e luce ridotta. La ripresa coinvolge molte aree, tra cui il lago, le piste ciclabili e le giornate più lunghe che invitano a trascorrere più tempo all'aperto. È un momento in cui si riscontra un ritorno generale alla mobilità e alla vita all'aperto.
A Brescia aprile non è un passaggio graduale. È un’accelerazione. Dopo mesi di luce ridotta e poco movimento, la città riparte tutta insieme: lago, bici, giornate più lunghe, più tempo fuori casa.Il corpo, però, non sempre tiene lo stesso ritmo. Nel giro di poche settimane si passa da una routine.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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