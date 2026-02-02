Alcolisti Anonimi celebra 40 anni | il sostegno familiare come pilastro nel percorso di guarigione

A Macerata, all’Asilo Ricci, si è tenuto il quarantennale di Alcolisti Anonimi. Durante l’evento, si è parlato molto dell’importanza del sostegno delle famiglie per chi cerca di uscire dalla dipendenza. Le testimonianze di chi ha affrontato il problema e le parole di chi aiuta sono state al centro della giornata. La celebrazione ha messo in luce come il supporto familiare possa fare la differenza nel percorso di recupero.

A Macerata, all'Asilo Ricci, si è celebrato il quarantennale di Alcolisti Anonimi con un incontro dedicato al ruolo fondamentale delle famiglie nel percorso di guarigione da dipendenza. L'evento, organizzato in collaborazione con il Comune, ha riunito membri dell'associazione, esperti del settore e familiari di persone affette da alcolismo. Il tema centrale è stato chiaro: la guarigione non riguarda solo chi soffre di dipendenza, ma coinvolge l'intero sistema familiare. La vicesindaco e assessore ai servizi sociali Francesca D'Alessandro ha sottolineato l'importanza di un approccio condiviso, che vada oltre il singolo individuo.

