Il Rotary premia qualità e rigore espositivo

Anche quest’anno, ad ArteFiera, si è svolta la cerimonia di consegna del 14° Premio Rotary ArteFiera. Alla presenza di figure importanti come Gianpiero Calzolari di Fiere Bologna, Davide Ferri, direttore artistico della fiera, e Guido Giuseppe Abbate, governatore del Rotary International, sono stati premiati gli artisti che hanno dimostrato qualità e rigore nelle loro esposizioni. La manifestazione si conferma un momento di rilievo per il mondo dell’arte e della cultura in Italia.

Anche quest'anno ad ArteFiera si è tenuta la consegna del 14° Premio Rotary ArteFiera 2026 alla presenza di Gianpiero Calzolari (presidente Fiere Bologna), Davide Ferri (direttore artistico ArteFiera) Guido Giuseppe Abbate (governatore Distretto 2072 del Rotary International). Affollatissima la cerimonia, con anche 80 ragazzi dei Rotaract, a testimonianza di quanto questo premio stia crescendo in popolarità. Quest'anno il Premio Rotary ArteFiera è andato alla Galleria Gianmarco Casini di Livorno perché "si distingue per la qualità e la coerenza della propria proposta artistica, sostenuta da un progetto espositivo rigoroso".

