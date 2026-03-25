Riforniva abusivamente di acqua non idonea al consumo umano un condominio | denunciato

A Porto Empedocle, un uomo di 58 anni è stato denunciato per aver fornito in modo illecito acqua non idonea al consumo umano a un condominio. L’indagine ha portato all’identificazione dell’attività abusiva, che ha portato alla denuncia dell’uomo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’illecito o sulla quantità di acqua coinvolta.

Gli esiti delle analisi hanno evidenziato, all’interno dell’autocisterna utilizzata per il trasporto, la presenza di una carica batterica superiore ai limiti consentiti Ancora un'attività di rifornimento idrico abusivo. Questa volta a Porto Empedocle dove è stato denunciato un cinquantottenne. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe rifornito un condominio del centro cittadino. I militari dell’Arma hanno sorpreso un 58enne, residente a Favara, intento a rifornire una cisterna condominiale senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per il trasporto e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Riforniva abusivamente di acqua non idonea al consumo umano un condominio: denunciato Articoli correlati Leggi anche: "Vendevano acqua non conforme al consumo umano": denunce, sequestri e sanzioni a Canicattì e Licata Baiano (AV): I Carabinieri sequestrano un area abusiva non idonea al consumo di alimentiBaiano, titolare di un locale commerciale denunciato per abuso edilizio: sequestrata una copertura realizzata senza permessi e sanzione di 5.