A Pieve Emanuele, un intero condominio nel quartiere ex Incis è rimasto senza acqua da ieri mattina a causa di morosità. La situazione ha coinvolto anche la guardia medica e i medici di base, che si sono trovati senza fornitura idrica. Nessun’altra informazione sulle azioni intraprese o sulle conseguenze di questa interruzione.

Pieve Emanuele (Milano), 18 marzo 2026 – Un intero condominio nel cuore del quartiere ex Incis è senza acqua per morosità da ieri mattina. Da oltre 24 ore il centro “La Nuova Pieve”, che ospita 27 appartamenti privati, tre dell’amministrazione comunale, la guardia medica e il centro assistenziale Taddei (di proprietà del Comune), è a secco. Senza acqua sono anche tutte le attività del “centro commerciale”: due bar, un ristorante, due supermercati, lo studio del pediatra, l'edicola-cartoleria e il parrucchiere, che di fatto non possono operare. La questione dei 300mila euro di debiti non pagati. Alla base della vicenda ci sono 295mila euro di debiti non pagati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Pieve un intero condominio senza acqua per morosità: a secco anche la guardia medica e i medici di base

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