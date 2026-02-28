VIDEO | Patto Toscana-Umbria aperta la condotta che dalla Diga di Montedoglio porta acqua al Trasimeno

È stata aperta la condotta che collega la Diga di Montedoglio al lago Trasimeno nel quadro del Patto Toscana-Umbria. Prima dell’attivazione, sono stati eseguiti numerosi campionamenti e analisi delle acque di Montedoglio, condotte dall’Università degli Studi di Perugia e da Arpa Umbria, per valutare la compatibilità ambientale con il lago. La fase di verifica si è conclusa con l’approvazione dei risultati.

Il percorso che ha portato all'attivazione della condotta è stato preceduto da una fase di campionamenti e analisi scientifiche sulle acque di Montedoglio, condotte dall'Università degli Studi di Perugia e da Arpa Umbria, per verificarne la compatibilità ambientale con il lago Trasimeno. Le verifiche costituiscono un passaggio centrale del piano operativo regionale per il riequilibrio idraulico del bacino. "Il Trasimeno così torna oggi al centro delle politiche regionali – concludono Proietti e Meloni – con un approccio fondato su responsabilità, dati scientifici e cooperazione istituzionale".

Trasimeno, una giornata storica: aperta la condotta che dal Montedoglio porta 200litri al secondo al LagoAperto l'impianto a Tuoro sul Trasimeno questa mattina alla Presenza della Presidente Stefania Proietti: gli effetti a lungo termine sul bacino...

Aperto il “rubinetto” dalla diga di Montedoglio, 200 litri al secondo per salvare il lago TrasimenoTuoro sul Trasimeno (Perugia), 28 febbraio 2026 – Poco dopo le 10 di questa mattina, sabato 28 febbraio, il "rubinetto" della diga di Montedoglio è...

