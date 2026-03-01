acqua da montedoglio per il trasimeno

È stato avviato il trasferimento di acqua da Montedoglio al lago Trasimeno attraverso un sistema di condotte che porta il flusso fino a Tuoro. La procedura prevede l’immissione diretta delle acque nel bacino lacustre, coinvolgendo le infrastrutture di condotta e le relative operazioni di gestione. L’intervento interessa le reti di approvvigionamento e le strutture di distribuzione lungo il percorso.

Avviata l’immissione nel Trasimeno dell’acqua proveniente da Montedoglio tramite un sistema di condotte che approda a Tuoro. Cha ha una portata di circa 200 litri al secondo. "Il Trasimeno così torna al centro delle politiche regionali con un approccio fondato su responsabilità, dati scientifici e cooperazione istituzionale", hanno sottolineato la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti (foto) e l’assessora Simona Meloni. Per la governatrice "è un giorno storico, frutto di un lavoro corale, rigoroso e di scelte responsabili". "Desidero ringraziare il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il commissario Nicola Dell’Acqua - ha aggiunto - per la collaborazione istituzionale e il lavoro svolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

