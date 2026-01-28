Sanità Aceti Salutequità | Bene aggiornamento Lea ma servono più tutele e accesso equo a cure

L’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea) è stato definito un passo avanti, ma non basta. Aceti di Salutequità sottolinea che ci vogliono più tutele e un accesso alle cure più uguale per tutti, altrimenti il diritto alla salute resta ancora un obiettivo da raggiungere.

(Adnkronos) – "L'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea) è un passo importante, ma non ancora sufficiente a garantire davvero il diritto alla salute per tutti". E' quanto emerso oggi durante l'audizione in XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati dedicata allo schema di decreto per l'aggiornamento dei Lea, alla quale è intervenuto anche Tonino Aceti, presidente di Salutequità. "L'ultimo aggiornamento – ricorda – risale al 2017 ed è entrato pienamente in vigore solo nel 2025. Da allora sono passati quasi 9 anni e dal nostro punto di vista permangono ancora importanti lacune.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

