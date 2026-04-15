Accusato di aver dato fuoco a un' auto in paese | scatta la condanna
Un uomo di 36 anni, residente in una città della provincia di Brindisi, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione dopo un processo in abbreviato. La sentenza è stata pronunciata ieri, 14 aprile 2026, dalla giudice del tribunale locale. La condanna riguarda l'accusa di aver incendiato un’auto nel paese. La vicenda ha portato alla decisione giudiziaria dopo le indagini e le udienze preliminari.
BRINDISI - Un anno e quattro mesi di reclusione al termine del processo in abbreviato: è l'entità della condanna inflitta ieri, martedì 14 aprile 2026, dalla gup del tribunale di Brindisi Barbara Nestore a un 36enne torrese. L'uomo doveva rispondere dell'accusa di essere l'autore materiale di un.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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