Accusato di aver dato fuoco a un' auto in paese | scatta la condanna

Un uomo di 36 anni, residente in una città della provincia di Brindisi, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione dopo un processo in abbreviato. La sentenza è stata pronunciata ieri, 14 aprile 2026, dalla giudice del tribunale locale. La condanna riguarda l'accusa di aver incendiato un’auto nel paese. La vicenda ha portato alla decisione giudiziaria dopo le indagini e le udienze preliminari.