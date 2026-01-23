Cadavere di un 23enne trovato carbonizzato vicino Firenze | Si è dato fuoco dopo aver aggredito la madre

Un giovane di 23 anni è stato trovato senza vita, completamente carbonizzato, a Vinci, vicino a Firenze, giovedì 22 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe aggredito la madre prima di darsi fuoco. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato a questo tragico episodio.

Un cadavere totalmente carbonizzato è stato ritrovato nella giornata di giovedì 22 gennaio a Vinci, in provincia di Firenze. Nella tarda serata di giovedì in via di Faltognano i vigili del fuoco erano arrivati nella zona per spegnere un incendio scoppiato in una legnaia. Domate le fiamme, la macabra scoperta. L'uomo era in condizioni tali da non poterne permettere l'identificazione. All'inizio non si era esclusa nessuna delle opzioni, ma secondo gli ultimi aggiornamenti si tratterebbe di un 23enne datosi volontariamente alla fiamme. Il suicidio, secondo quanto ricostruito, è avvenuto dopo un' aggressione ai danni della madre con un martello.

